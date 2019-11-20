العرب والعالمدولي

ترامب: الجلسات المساءلة العلنية “عار وإحراج للشعب”

منذ ساعتين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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واشنطن– وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء الجلسات العلنية التي يعقدها مجلس النواب بشأن مساءلته بهدف عزله بأنها “عار” و”إحراج” للشعب ولكنه قال إن الأمر يعود للأميركيين في إصدار حكمهم على إفادات الشهود.

وقال ترامب إنه لا يعرف أحدا من الشهود الرئيسيين الذين أدلوا بأقوالهم يوم الثلاثاء والذين وصفهم من قبل أنهم “ليسوا من معارف ترامب على الإطلاق”.

وسبق أن شن الرئيس الأميركي هجمات عبر تويتر على العديد من الموظفين الحكوميين الأميركيين الذين أدلوا بشهاداتهم في التحقيق.

وكان اللفتنانت كولونيل الكسندر فيندمان كبير خبراء مجلس الأمن القومي الأميركي في شؤون أوكرانيا وجنيفر وليامز مساعدة مايك بنس نائب الرئيس من بين أربعة شهود أدلوا بأقوالهم أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء في التحقيق المتواصل الذي يقوده الديمقراطيون.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض خلال اجتماع لإدارته “ما يجري عار وإحراج لشعبنا.. إنها عملية احتيال كبيرة.. لم أر مطلقا هذا الرجل وأعرف الآن إنه يرتدي زيه العسكري عندما يذهب. لا أعرف فيندمان على الإطلاق”. وأضاف “سأترك الناس يقررون موقفهم.. لم أسمع قط عن أي من هؤلاء الأشخاص أكثر من أنني رأيت واحدا منهم أو اثنين مرتين، فهم سفراء”.-(رويترز)

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