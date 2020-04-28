العرب والعالمدولي

ترامب تلقى تحذيرات متكررة بشأن كورونا منذ بداية العام

منذ ساعة واحدة

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واشنطن- أفادت صحيفة واشنطن بوست ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب تلقى تحذيرات متكررة بشأن مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد في تقارير الاستخبارات في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.
وكتبت الصحيفة أن هذه التحذيرات وعددها أكثر من 12 وردت في وثائق سرية معروفة باسم “التقرير اليومي للرئيس” وصدرت في وقت كان يقلل فيه ترامب من أهمية وباء كوفيد-19.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين لم تكشف هوياتهم أن التحذيرات وردت في ذلك الملخص عن أهم القضايا العالمية والتهديدات الأمنية.
على مدى أسابيع واكب هذا التقرير اليومي مسار انتشار الفيروس وأشار الى ان الصين لا تقدم معلومات حول خطورة الفيروس وسهولة انتشاره وذكر التداعيات السياسية والاقتصادية الكبرى المحتملة لهذه الازمة، كما قالت الصحيفة.
وقال أشخاص من أوساط الرئيس لم تكشف هوياتهم للصحيفة أن ترامب لم يكن يقرأ مثل هذه الوثائق وكان ينزعج حتى حين يضطر للاستماع لعروض شفوية عن الأوضاع.
ولم يقرر ترامب فرض قيود على السفر بين الولايات المتحدة والصين الا في أواخر كانون الثاني/يناير لكنه واصل خلال شباط/فبراير التقليل من أهمية التهديد.
كما انه لم يعلن حالة الطوارىء الوطنية بسبب وباء كوفيد-19 الا في 13 آذار/مارس فيما كانت الاسواق المالية تهبط وحالات الاصابة في نيويورك تتزايد.
والاثنين سجلت الولايات المتحدة 988 ألفا و197 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و56 ألفا و144 وفاة بحسب حصيلة جامعة جونز هوبكينز. (أ ف ب)

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