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ترامب: سأفرض “رسوما ضخمة” إذا ظلت أسعار النفط كما هي

منذ 50 دقيقة
الرئيس الاميركي دونالد ترامب
الرئيس الاميركي دونالد ترامب

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واشنطن- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إنه سيفرض” رسوما ضخمة جدا” على واردات النفط إذا ظلت أسعار النفط كما هي ولكنه أضاف أنه لا يتوقع إنه سيحتاج لذلك لأن لا روسيا ولا السعودية ستستفيد من استمرار حرب الأسعار بينهما.

وعندما سئل ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن الظروف التي سيفرض فيها هذه الرسوم قال “إذا استمرت أسعار النفط كما هي ..سأفعل ذلك.. نعم رسوم ضخمة جدا”.

وهبطت أسعار النفط بنحو الثلثين هذا العام بعد أن عرقل كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد الطلب ومع زيادة روسيا والسعودية المنتجين الرئيسيين للنفط إنتاجهما في حرب بشأن الحصول على نصيب من السوق.

وقال ترامب من قبل إنه يتوقع توصل البلدين إلى اتفاق لخفض الإنتاج بمقدار 15 مليون برميل يوميا. ولم يؤكد أي من البلدين تصريحاته ولكن ترامب يتوقع أنه يمكن تفادي فرض رسوم.

وأضاف “سأستخدم التعريفات إذا اضطررت لذلك. ولكن لا أعتقد إنه سيتعين علي ذلك لأن الروس لن يستفيدوا من ذلك ولن تستفيد السعودية من ذلك. النفط والغاز مصادر الدخل الرئيسية لهما ولذلك من الواضح أنه أمر سيء جدا بالنسبة لهما”.-(رويترز)

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