ترامب عن مظاهرات مصر: لست قلقا.. والسيسي قائد عظيم

نيويورك- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يشعر بالقلق من المظاهرات التي خرجت في مصر، الجمعة الماضية، ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصف ترامب نظيره المصري بأنه “قائد عظيم قضى على الفوضى”.

وقال ترامب، خلال لقاء مشترك مع السيسي، مساء الاثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه “شرف لي أن أكون مع صديقي رئيس مصر، وهو قائد حقيقي، فعل أشياء مذهلة حقا في فترة زمنية قصيرة. عندما تولى السلطة قبل وقت قصير، كانت هناك فوضى ثم لم تعد فوضى الآن”.

وأضاف ترامب: “لذلك، أريد أن أقول إن لدينا علاقة عظيمة طويلة الأمد وأفضل من أي وقت مضى. نتحدث عن الكثير من التجارة والاقتصاد، ونتحدث عن أماكن مختلفة كثيرة مثل ليبيا، أعتقد أن ليبيا قد تكون من الموضوعات التي نناقشها، والعلاقة عظيمة”.

وجاء أول سؤال من الصحفيين خلال لقاء الرئيسين عما إذا كان الرئيس الأمريكي يشعر بالقلق من المظاهرات التي تطالب برحيل السيسي. ورد ترامب قائلا: “أعتقد أن الجميع لديهم مظاهرات، حتى صديقكم المفضل في العالم كله الرئيس (باراك) أوباما، كان لديه الكثير من المظاهرات”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “لست قلقا من المظاهرات في مصر، فمصر لديها قائد عظيم يتمتع باحترام كبير، وفرض النظام، قبل وصوله لم يكن هناك نظام بل فوضى، ولذلك لست قلقا”. وأكد ترامب أن “مصر دولة مميزة جدا ومهمة جدا”، مشيرا أن لديها أكبر عدد سكان في المنطقة، كما شكر ترامب السيسي على استضافة زوجته خلال رحلتها إلى مصر وزيارتها للأهرامات.

من جهته اعتبر السيسي أن الرأي العام في مصر لن يقبل بحكم “الإسلام السياسي”، إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقال السيسي، ردا على سؤال صحفي حول المظاهرات ضده، إن “هناك الكثير من الجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية للسماح للإسلام السياسي بلعب دور في المنطقة”.

وأضاف الرئيس المصري أنه في ظل الإسلام السياسي وتلك الجهود “ستتأثر المنطقة”، وتابع بالقول: “ستظل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار الحقيقي طالما هناك إسلام سياسي يسعى للوصول إلى السلطة في بلادنا”.

ورأى السيسي أن “المهم الذي يجب التأكد منه أن الموضوع، في مصر على سبيل المثال، خاصة في مصر، هو أن الرأي العام في مصر لا يستطيع أن يقبل ولن يقبل بتواجد الإسلام السياسي ليحكم مصر، ورفض هذا الموضوع عندما تولوا السلطة لمدة عام”، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان بين عامي 2012 و2013.

وعلى صعيد آخر، وجه السيسي الشكر لنظيره ترامب، وقال الرئيس المصري “إنه سعيد باللقاء الثاني بينهما خلال أقل من شهرين”، مضيفا أن ذلك “يعكس العلاقة القوية والتفاهم الكبير”.

وتابع السيسي بالقول: “أسجل هنا، بإعجاب شديد، الحكمة الكبيرة في التعامل مع الخيار العسكري كخيار أخير فيما يخص الأزمة في الخليج”، في إشارة إلى التوتر المتصاعد مع إيران.-(CNN)