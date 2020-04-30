ترامب: كورونا كان يمكن احتواؤه في مكان المنشأ

واشنطن – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه يفكّر في فرض رسوم عقابية على الصين، بعدما قال إنّه اطّلع على أدلّة تشير إلى أنّ فيروس كورونا المستجد مصدره مختبر صيني في ووهان اتُهم في الآونة الأخيرة بالافتقار إلى الشفافية.

وردّاً على مراسل في البيت الأبيض سأله عمّا إذا كان اطّلع على أدلّة تجعله يعتقد جدّياً أنّ معهد ووهان للفيروسات هو مصدر جائحة كورونا، قال ترامب “نعم”.

وأضاف “إنّه شيء كان يمكن احتواؤه في مكان المنشأ. وأعتقد أنّه كان من الممكن احتواؤه بسهولة كبيرة”.

ولم يحدّد الرئيس الأميركي ماهيّة الأدلّة التي اطّلع عليها، لكنّه أشار إلى أنّه قد يفرض على الصين “رسوما جمركيّة” عقابيّة.

وردا على سؤال حول احتمال ألّا تردّ الولايات المتحدة ديونها للصين، في إجراء انتقامي، قال ترامب “يمكنني أن أفعل ذلك بشكل مختلف، عبر فرض ضرائب جمركية”، كما كان فعل في السابق خلال النزاع التجاري بين بلاده وبكين.

وغالبا ما يهاجم ترامب الصين منذ بداية الجائحة التي أضعفت الاقتصاد الأميركي إلى حدّ كبير. -(أ ف ب)