آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

ترامب: لا يوجد موعد للانتهاء من المفاوضات التجارية مع الصين

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لندن – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يوجد موعد محدد للانتهاء من المفاوضات التجارية مع الصين، وبأن حل النزاع التجاري مع الصين قد يتأخر إلى ما بعد الانتخابات.
وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في لندن اليوم الثلاثاء، حيث يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ” أفضل فكرة الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية (تشرين الثاني2020 ) فيما يتعلق بالاتفاق مع الصين”.
يشار إلى أن واشنطن وبكين تخوضان حربا تجارية منذ عدة أشهر، ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي ، حيث يجري الجانبان مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي يهدف إلى التغلب على الخلافات بينهما.-(بترا)

الوسوم

مقالات ذات صلة

5 إصابات بحادث تصادم على شارع الستين بالسلط

منذ 12 دقيقة

غزّة.. هكذا يصرّ “يوسف” على الحياة بنصف جسد (فيديو)

منذ 12 دقيقة

“المصفاة”: غازنا خال من الماء

منذ 32 دقيقة
صورة تعبيرية لرضيعة

“التنمية” ترعى رضيعة انتقل إليها “الإيدز” من والدتها

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock