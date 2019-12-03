ترامب: لا يوجد موعد للانتهاء من المفاوضات التجارية مع الصين

لندن – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يوجد موعد محدد للانتهاء من المفاوضات التجارية مع الصين، وبأن حل النزاع التجاري مع الصين قد يتأخر إلى ما بعد الانتخابات.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في لندن اليوم الثلاثاء، حيث يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ” أفضل فكرة الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية (تشرين الثاني2020 ) فيما يتعلق بالاتفاق مع الصين”.

يشار إلى أن واشنطن وبكين تخوضان حربا تجارية منذ عدة أشهر، ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي ، حيث يجري الجانبان مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي يهدف إلى التغلب على الخلافات بينهما.-(بترا)