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ترامب للأميركيين: غطوا وجوهكم ولو بمنديل.. أنا لن أفعل

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب - أرشيفية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب - أرشيفية

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واشنطن -أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة توصيةً حكوميّة جديدة لجميع الأميركيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرةً للعاملين في مجال الصحة.

وأضاف “الأمر سيكون طوعيًا حقًا. ليس عليكم أن تقوموا بذلك، وأنا اخترتُ أن لا أقوم به. لكنّ بعض الأشخاص قد يرغبون في فعل ذلك، وهذا حسن”.

وتابع ترامب “الجلوس في المكتب البيضاوي (…) وارتداء قناع أثناء استقبال الرؤساء ورؤساء الوزراء والدكتاتوريين والملوك والملكات، لا أعرف، لا أشعر بأنّ هذا مناسب بالنسبة إليّ”.

وطلب رئيس بلديّة نيويورك بيل دي بلاسيو الخميس من السكّان تغطية وجوههم عندما يغادرون منازلهم في هذه المدينة الأكثر تضرّراً من فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة.

وأوضح دي بلاسيو في مؤتمر صحافي “يُمكن أن يكون وشاحًا، شيئا صنعتُموه في المنزل، منديلًا”. وأضاف “لا نريدكم أن تستخدموا الأقنعة التي تحتاجها طواقم الطوارئ ومقدّمو الرعاية الصحّية”، إذ إنّه ليس مؤكّداً أنّ هذه الأقنعة الطبّية ستكون متاحة بكمّيات كافية إلى حين انتهاء الوباء.

وأوضح رئيس البلدية أنّ قرار مطالبة السكّان بتغطية وجوههم اتُّخِذ على أساس دراسة نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي الهيئة الصحّية الوطنيّة في الولايات المتحدة.

وأشارت الدراسة إلى أنّ انتقال العدوى يمكن أن يحدث عبر مجرد التنفّس. وقال معدّو الدراسة التي نشرت الأربعاء “لقد ثبُت أنّ التحدّث والأنشطة الصوتيّة الأخرى مثل الغناء، يُمكن أن تولّد جزيئات في الهواء”. -(أ ف ب)

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