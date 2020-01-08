آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

ترامب: لم تسجل أي خسائر بالأرواح جراء الهجوم الإيراني

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

واشنطن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تسجل أي خسائر بالأرواح جراء الهجوم الإيراني.

وأوضح ترامب في كلمة له تعقيبا على قصف إيران لقواعد أميركية في العراق، أنه لا خسائر عراقية أو أميركية “بفضل نظام الإنذار المبكر لدينا”.

وأضاف أن الجيش الأميركي قضى على قاسم سليماني أكبر إرهابي في العالم، مشيرا إلى أن الأخير درب تنظيم حزب الله الإرهابي وتسبب بقتل وإصابة جنود أميركيين كثر.

وتابع ترامب قائلا “يدا سليماني ملطختان بدماء العراقيين والإيرانيين على السواء”.

كما أشار الرئيس الأميركي في معرض حديثه إلى أن إيران استولت على سفن في الخليج وشنت اعتداءات على منشآت نفطية سعودية، وتسببت بأضرار هائلة في اليمن ولبنان وسوريا، مؤكدا أن بلاده ستفرض عليها مزيدا من العقوبات.

وذكر ترامب أن إيران رفعت شعار “الموت لأميركا” في اليوم الذي وقع فيه الاتفاق النووي، لافتا إلى أنه حان الوقت للدول الموقعة على الاتفاق النووي التخلي عنه من أجل عالم أكثر أمنا.

وهدد ترامب طهران بالصواريخ الأميركية “الكبيرة والسريعة والدقيقة والمميتة”، معتبرا أن إيران تراجعت، وأنها تخفف من حدة موقفها على ما يبدو.

وقال ترامب إنه سيطلب من الناتو أن يكون حاضرا بشكل أكبر في الشرق الأوسط، منوها في الوقت ذاته بأن الولايات المتحدة مستعدة للسلام مع من يريدونه.- العربية

مقالات ذات صلة

القبض على 3 أشخاص قاموا بتصوير مقاطع خادشة للحياء العام

منذ 14 دقيقة

“المهندسين” تؤكد استمرار إضراب منتسبيها في القطاع العام غدا الخميس

منذ 22 دقيقة

الأردن يدين بناء الاحتلال 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

منذ 31 دقيقة
العقبة

الإعلان عن أسس بيع وتوزيع الأراضي في العقبة بسعر مدعوم

منذ 52 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock