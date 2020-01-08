ترامب: لم تسجل أي خسائر بالأرواح جراء الهجوم الإيراني

واشنطن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تسجل أي خسائر بالأرواح جراء الهجوم الإيراني.

وأوضح ترامب في كلمة له تعقيبا على قصف إيران لقواعد أميركية في العراق، أنه لا خسائر عراقية أو أميركية “بفضل نظام الإنذار المبكر لدينا”.

وأضاف أن الجيش الأميركي قضى على قاسم سليماني أكبر إرهابي في العالم، مشيرا إلى أن الأخير درب تنظيم حزب الله الإرهابي وتسبب بقتل وإصابة جنود أميركيين كثر.

وتابع ترامب قائلا “يدا سليماني ملطختان بدماء العراقيين والإيرانيين على السواء”.

كما أشار الرئيس الأميركي في معرض حديثه إلى أن إيران استولت على سفن في الخليج وشنت اعتداءات على منشآت نفطية سعودية، وتسببت بأضرار هائلة في اليمن ولبنان وسوريا، مؤكدا أن بلاده ستفرض عليها مزيدا من العقوبات.

وذكر ترامب أن إيران رفعت شعار “الموت لأميركا” في اليوم الذي وقع فيه الاتفاق النووي، لافتا إلى أنه حان الوقت للدول الموقعة على الاتفاق النووي التخلي عنه من أجل عالم أكثر أمنا.

وهدد ترامب طهران بالصواريخ الأميركية “الكبيرة والسريعة والدقيقة والمميتة”، معتبرا أن إيران تراجعت، وأنها تخفف من حدة موقفها على ما يبدو.

وقال ترامب إنه سيطلب من الناتو أن يكون حاضرا بشكل أكبر في الشرق الأوسط، منوها في الوقت ذاته بأن الولايات المتحدة مستعدة للسلام مع من يريدونه.- العربية