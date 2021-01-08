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ترامب: لن أحضر حفل تنصيب بايدن

منذ ساعتين
دونالد ترامب
دونالد ترامب

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واشنطن – قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر الجمعة إنه لن يحضر حفل تنصيب خلفه الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 كانون الثاني/يناير وذلك بعد ساعات من تعهده بانتقال سلس للسلطة.
هذا أشار مصدر إلى “وجود مناقشات بالبيت الأبيض بشأن مغادرة ترامب واشنطن في اليوم السابق لحفل التنصيب المقرر في 20 يناير”.
وأضاف أنه “من المتوقع أن يسافر ترامب إلى منتجعه في فلوريدا قبل يوم التنصيب”.(رويترز)

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