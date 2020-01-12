ترامب ما زال مستعدا لمحاورة ايران

واشنطن – أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر اليوم الأحد بأن الرئيس دونالد ترامب ما زال مستعداً لمحاورة إيران “دون شروط مسبقة”.

وقال اسبر في لقاء على قناة “سي بي أس” الأخبارية التي تبث من واشنطن، إن الولايات المتحدة مستعدة لمحاورة الجمهورية الإسلامية الايرانية حول “مسار جديد، وسلسلة تدابير تجعل من إيران بلداً طبيعياً أكثر.

ويأتي هذا الإعلان، بعد ساعات من تحذير الرئيس الأميركي ايران من ارتكاب “مجزرة جديدة بحق المتظاهرين السلميين” في البلاد ، حيث قتلت القوات الايرانية ما يزيد عن 300 متظاهر سلمي الشهر الماضي.-(بترا)