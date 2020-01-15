ترامب: محاولة عزلي خدعة دبرها الديمُقراطيون

واشنطن- وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إجراءات عزله بأنها “خدعة” دبرها الديمقراطيون.

وغرّد ترامب عبر تويتر، بعد ثوان من إعلان رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تعيين فريق محاكمة ترامب والمؤلف من سبعة أعضاء، “ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئاً”.

من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، إن ترامب “لم يرتكب أي خطأ”.

وأضافت، في بيان، إن ترامب “يتطلع إلى أن يتمتع أمام مجلس الشيوخ بالحقوق التي أنكرتها عليه بيلوسي وديمقراطيو مجلس النواب، ويتوقع أن تتم تبرئته بالكامل”. –(بترا)