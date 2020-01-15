السلايدر الرئيسيالعرب والعالمدولي

ترامب: محاولة عزلي خدعة دبرها الديمُقراطيون

منذ 33 دقيقة
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

واشنطن- وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إجراءات عزله بأنها “خدعة” دبرها الديمقراطيون.
وغرّد ترامب عبر تويتر، بعد ثوان من إعلان رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تعيين فريق محاكمة ترامب والمؤلف من سبعة أعضاء، “ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئاً”.
من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، إن ترامب “لم يرتكب أي خطأ”.
وأضافت، في بيان، إن ترامب “يتطلع إلى أن يتمتع أمام مجلس الشيوخ بالحقوق التي أنكرتها عليه بيلوسي وديمقراطيو مجلس النواب، ويتوقع أن تتم تبرئته بالكامل”. –(بترا)

مقالات ذات صلة

ترامب والمفاوض الصيني يوقعان اتفاقا تجاريا “تاريخيا”

منذ 20 دقيقة
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)

الأردن يدين إعلان الاحتلال إقامة 7 محميات وتوسعة 12 أخرى في الضفة الغربية المحتلة

منذ ساعة واحدة

الحكومة الروسية تقدم استقالتها الى بوتين

منذ ساعتين

نتنياهو يسعى لتشكيل قائمة واحدة من أحزاب اليمين المتطرف

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock