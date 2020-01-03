ترامب: نحن لا نسعى لتغيير النظام في إيران

بالم بيتش، فلوريدا (الولايات المتحدة)- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى “تغيير النظام” في طهران بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد، محذّرا في الوقت نفسه “الإرهابيين” من مغبة الانتقام من الأميركيين.

وشدد ترامب على أن الضربة كان هدفها “وقف” حرب وليس إطلاقها، مؤكدا أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني كان يخطط لهجمات “وشيكة” ضد دبلوماسيين وعسكريين أميركيين.

وتابع ترامب من منتجعه في فلوريدا حيث يمضي عطلة “أكنّ احتراما كبيرا للشعب الإيراني”، مضيفا “لا نسعى لتغيير النظام” في إيران. (أ ف ب)