ترامب يعلن مقتل أبو بكر البغدادي (فيديو)

واشنطن- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي لدى تفجيره سترة ناسفة بعدما حاصرته قوات أميركية خاصة في نفق مغلق في شمال غرب سوريا.

وقال ترامب متحدثا من البيت الأبيض إن البغدادي قتل معه ثلاثة من أولاده في التفجير وإن “جسده كان مشوها جراء الانفجار. كما أن النفق انهار عليه. لكن نتائج التحاليل أتاحت التعرف عليه بشكل أكيد وفوري وتام. كان فعلا هو”.

وتابع أن البغدادي “الذي سعى بكل ما أمكنه لترهيب الآخرين قضى لحظاته الأخيرة في هلع تام (…) في ذعر كامل ورعب من القوات الأميركية التي كانت تنقض عليه”.

من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الأحد إن الغارة التي شنتها القوات الخاصة الأميركية في شمال غرب سوريا كانت تهدف إلى اعتقال أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش إذا تسنى ذلك وقتله إذا دعت الحاجة لذلك.

وقال إسبر لمحطة (سي.إن.إن) “حاولنا التواصل معه وطلب تسليم نفسه. ورفض وهرب إلى مكان تحت الأرض وخلال محاولتنا إخراجه فجر سترة ناسفة”.

وأضاف إسبر إن جنديين أميركيين أصيبا بجروح طفيفة خلال العملية ولكنهما عادا بالفعل إلى الخدمة.

وقال إن ترامب أجاز العملية أواخر الأسبوع الماضي.

وأضاف “الرئيس درس الخيارات في وقت سابق من الأسبوع (الماضي).. وقرر الخيار الذي نعتقد أنه أعطانا أكبر احتمال للنجاح”.