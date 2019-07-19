ترامب يؤيد حق العودة

هآرتس

كارولينا لندسمان 19/7/2019

“من المهم جدا رؤية المشرعات الديمقراطيات “التقدميات”، اللواتي يأتين من دول الحكومات فيها هي كارثة مطلقة، السيئة والفاسدة والفاشلة في العالم (هذا إذا كان لهن في الأصل حكومة تعمل) – يشرحن الآن بصورة فظة للشعب الأميركي – الأمة الأكبر والأقوى على وجه الأرض – كيف تتم إدارة الحكم”، هذا ما كتبه الرئيس الأميركي في تويتر عن الهان عمر ورشيدة طليب وآينا برسلي والكسندرا اوكسيو كورتز – عضوات الكونغرس الاربعة الديمقراطيات اللواتي ينتمين للجناح التقدمي في الحزب (بترجمة للإسرائيلية: “يساريات”). كلهن لسن من البيض، والأوليان هن مسلمات.

“لماذا لا يرجعن ويحاولن إصلاح الأماكن المعطوبة وأوكار الجريمة التي جئن منها. وبعد ذلك ليأتين ويريننا كيف نفعل ذلك”، واصل ترامب في تويتر. ترامب مرتبك هنا دون معرفة قول مقولة ميري ريغف المشهورة لعضوة الكنيست حنين الزعبي “روحي إلى غزة يا خاينة”. ايضا ريغف ارسلت الزعبي “مرة اخرى إلى غزة). وأضافت في مناسبة اخرى “سنرى كيف يتعاملون معك هناك”. ومثل الزعبي التي ارسلت إلى غزة رغم أنها ولدت في الناصرة، هكذا ايضا نساء “الوحدة” تم ارسالهن إلى دولهن رغم أنهن، باستثناء عمر التي ولدت في الصومال، ولدن في الولايات المتحدة.

ولكن نشأ هنا وضع يثير الاهتمام. طليب حقا ولدت وترعرعت في ديترويت وهي تمثل ميتشغان في مجلس النواب. ولكنها ابنة لعائلة فلسطينية، والدها من شرقي القدس ووالدتها من قرية قرب رام الله – اللذان هاجرا إلى الولايات المتحدة في السبعينيات. وحسب تغريدة ترامب، طليب مطلوب منها العودة إلى المكان الذي جاءت منه، أي الى شرقي القدس الفلسطيني. يبدو أن ترامب بناء على ذلك يؤمن بأن اللجوء الفلسطيني ينتقل بالوراثة، خلافا لسياسة ادارته.

إضافة إلى ذلك، إدارة ترامب تتفاخر بأنها “ازالت عن الطاولة” موضوع الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل بواسطة نقل السفارة اليها رغما عن الفلسطينيين. وبنفس الطريقة المشكوك فيها لحل النزاعات الجيوسياسية التي اساسها تبني كامل لسياسة إسرائيل مع الاشارة بالاصبع الثالث للفلسطينيين، هم ينوون “ازالة عن الطاولة” مسألة مركزية اخرى في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين: “حق العودة”. ليس من الواضح كيف ستتمكن طليب، حتى لو ارادت ذلك، من “العودة الى المكان الذي جاءت منه”، اذا كانت اسرائيل تعمل برعاية ترامب من اجل عدم اقامة دولة فلسطينية وابقاء شرقي القدس في ايدي من احتلها وتقوم بمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم التاريخي. بالمناسبة، حركة المقاطعة تؤيد انهاء الاحتلال والعودة الى الاعتراف بالمساواة الكاملة للمواطنين العرب الفلسطينيين وتدافع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى بيوتهم. يبدو أن ترامب شريك كامل في تطلعات حركة الـ بي.دي.اس، لأنه بدونها لن تستطيع طليب أن تختفي من امام وجهه.

وللسخرية، فان طليب بالضبط تحاول “إصلاح الأماكن المعطوبة وأوكار الجريمة التي جاءوا منها”، هي وعمر تنويان زيارة إسرائيل والمناطق من اجل التعرف على الاحتلال. وقد عبرتا عن تأييدهما لحركة المقاطعة. وهكذا حسب تعديل قانون دخول إسرائيل، “قانون المقاطعة”، يجب منع دخولهن الى البلاد. فقط وزارة الخارجية، أي نتنياهو، هي التي لها صلاحية ادخالهن. وسيكون من المهم جدا رؤية كيف سيحسم رئيس الحكومة هذه المسألة.