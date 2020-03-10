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ترامب يبحث مع محمد بن سلمان أزمة النفط

منذ ساعة واحدة

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واشنطن -ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب “أسواق الطاقة العالمية” مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء، بعدما هزّ الهبوط الكبير في أسعار النفط الأسواق عالميا.
وأفاد بيان البيت الأبيض أن ترامب تحدّث مع الأمير محمد الاثنين قائلا “ناقش الرئيس وولي العهد أسواق الطاقة العالمية وغيرها من المسائل الإقليمية والثنائية المهمة”.
لكنه لم يقدّم تفاصيل إضافية بشأن المسائل التي تمّت مناقشتها.
والاثنين، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 30 بالمئة في الأسواق الدولية مع اندلاع حرب أسعار بين السعودية وروسيا، ليتسبب الأمر بعملية بيع واسعة في أسواق الأسهم العالمية.
وبحلول الثلاثاء، تحسّنت الأسعار بنسبة عشرة بالمئة بينما تعافت أسواق الأسهم. (أ ف ب)

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