ترامب يتعهد بانتقال منظم للسلطة في 20 يناير

عمان- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس أنه سيكون هناك انتقال منظم وسلسل للسلطة عقب مصادقة الكونغرس على فوز، جو بايدن، رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

وقال ترامب في بيان نشره المتحدث باسم البيت الأبيض دان سكافينو على تويتر: “على الرغم من أنني اعترض تماما على نتيجة الانتخابات إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم في 20 يناير”.

وكان الكونغرس، بمجلسيه النواب والشيوخ، قد صادق في جلسة مشتركة استغرقت ساعات طوال على فوز الرئيس المنتخب.

وجاء ذلك بعد يوم عصيب شهدته العاصمة، واشنطن، جراء اقتحام المئات من أنصار ترامب لمبنى الكابيتول مما أدى إلى تعطيل جلسة المصادقة، وسقوط 4 قتلى، بينهم امرأة ماتت متأثرة بجراحها في المستشفى.

وكانت حشودا عديدة قد اقتحمت الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. قبل أن يصلوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى.

ورفعوا أعلاما ولافتات مؤيدة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأميركية، مطالبين بإلغاء فوز جو بايدن.

بالمقابل، وصف بايدن في كلمة ألقاها أعمال العنف في الكونغرس بـ”التمرد”، ودعا ترامب إلى الطلب من أنصاره وقف “حصارهم”.

وندد أعضاء في الكونغرس بمحاولة “انقلاب”. وغرّد النائب الديمقراطي وليام باسكريل بالقول “نشهد محاولة انقلاب بتشجيع من مجرم البيت الأبيض، لكنّ المحاولة محكوم عليها بالفشل”.

وقالت النائبة ديانا ديغيتي “هذه ليست تظاهرة، إنها محاولة انقلاب” مندّدة “بالفوضى التي خطّط لها رئيسنا”.-(وكالات)