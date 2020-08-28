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ترامب يتعهد بفرض رسوم على الشركات التي تغادر أمريكا لخلق وظائف في الخارج

منذ 31 ثانية
وقال ترامب "معظمكم ضعفاء. عليكم اعتقال الناس".
وقال ترامب "معظمكم ضعفاء. عليكم اعتقال الناس".

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واشنطن – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حال إعادة انتخابه، فإن إدارته ستفرض رسوما على أي شركة تغادر الولايات المتحدة لخلق وظائف في الخارج.

وقال ترامب يوم الخميس خلال خطاب قبوله لترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في المؤتمر الوطني الجمهوري ”سنفرض رسوما على أي شركة تغادر أمريكا لخلق وظائف في الخارج… سنتأكد من أن شركاتنا ووظائفنا ستبقى في البلاد، مثلما كنت أفعل. أجندة جو بايدن صنع في الصين، أجندتي صنع في أمريكا“.

وصور ترامب نفسه على أنه يرغب في تحدي الصين بشأن التجارة خلال كلمته إلى المؤيدين للحزب وشدد على أن منافسه الديمقراطي في الانتخابات التي تُجرى في نوفمبر تشرين الثاني، جو بايدن، لن يكون بقدر قوته.

وأمضى المطور السابق للعقارات معظم فترة ولايته الأولى في شن حرب تجارية على الصين بسبب ممارساتها التجارية، ونقل التكنولوجيا والسياسات الصناعية، وفرض رسوما عقابية على ما قيمته 370 مليار دولار من السلع الصينية.

وفي مايو أيار، هدد بفرض ضرائب جديدة على الشركات الأمريكية التي تنتج سلعا خارج الولايات المتحدة، في تحرك آخر قد تقوم به إدارته لدفع سلاسل الإمدادات بعيدا عن الصين وفرض حواجز تجارية جديدة.(رويترز)

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