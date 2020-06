ترامب يحاول منع نشر كتاب جون بولتون. ما الذي يخاف منه؟

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

للويد غرين* – (الغارديان) 17/6/2020

يوم الثلاثاء، طلبت إدارة ترامب من قاضٍ فيدرالي منع نشر كتاب “الغرفة حيثُ حدَث ذلك” The Room Where It Happened لجون بولتون، مذكرات مستشار الأمن القومي السابق التي تأخر إصدارها مرتين عن مغامراته في بيت ترامب الأبيض. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت دار “سايمون آند شوستر”، ناشرو بولتون: “هذا هو الكتاب الذي لا يريدك دونالد ترامب أن تقرأه”.

وقد فهموا الأمر بطريقة صائبة. فالكتاب يصوِّر “رئيساً تشكل له إعادة انتخابه الشيء الوحيد الذي يهم، حتى لو كان ذلك يعني إضعاف الأمة أو تعريضها للخطر”. فلتستقر هذه الحقيقة في الوعي.

من المؤكد أن المناورة الأخيرة للإدارة لا يجب أن تكون مفاجأة. في وقت سابق من العام، عندما كانت تبرئة الرئيس في مجلس الشيوخ ما تزال طازجة وكان يتجاهل بعناد التحذيرات بشأن “كوفيد-19″، كان ترامب يطالب أيضًا بإجراء تحقيق جنائي مع بولتون. لم تعد هيلاري كلينتون وحدها في ذلك. وبالإضافة إلى ما سبق، قيل أن ترامب وصف بولتون بأنه “خائن” لكل من يريد أن يرى ويسمع.

ولكن، في ما وراء العداء الشخصي، هذه هي المعركة التي كان ترامب يتحرّق إليها. إنها فرصة لإسكات منتقديه.

قبل عامين، هدد الرئيس وأعوانه بمنع نشر كتاب “النار والغضب” Fire and Fury، رواية مايكل وولف الفضائحية عن بيت ترامب الأبيض، بعد أن نشرت “الغارديان” مقتطفات منها قبل موعد إطلاقها. وفي ذلك الوقت، كان الأمر ببساطة رمية بجوار الهدف، وضرباً من مسرح العبث.

لم يأت التحذير على أي ذكر للأمن القومي. ولم يكن مفاجئًا، بالنظر إلى أن كتاب وولف يدور حول كون “نظام ترامب البيئي” يشكل نقطة تقاطع حيث يلتقي “أمير الذباب” (1) بـ”فتاة النميمة” (2) كان يؤذي المشاعر، ولا يكشف أسرار الدولة.

في الواقع، كان ردّ الناشر، هنري هولت، هو تقديم موعد إطلاق الكتاب أربعة أيام. وادعى أن الكتاب كان “مساهمة استثنائية في خطابنا الوطني”، وهو تعبير مؤدب عن الازدراء البالغ.

لم يعقب ذلك رفع دعوى قضائية؛ كانت الخسائر قليلة. تلقى ستيف بانون، وهو لاجئ آخر في بيت ترامب الأبيض، على رسالة تأمره بالكف عما هو فيه وتحذره من التحدث إلى الصحافة.

ومن العجيب أن الحديث الشائع الآن هو أن بانون يقود بفتور فريق اللاعبين في حملة ترامب المحاصرة. هذه المرة كمدرب من الخطوط الجانبية، وليس كظهير ربعي في الملعب.

للأسف، عادت الآن أشباح “أوراق البنتاغون”. مرة أخرى، تبدو إدارة فالتة من العقال عازمة على استخدام المحاكم لإسكات منتقديها.

خلال فترة ولاية ريتشارد نيكسون الأولى، نشرت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”الواشنطن بوست” مقتطفات من تاريخ رسمي سري لحرب فيتنام، والتي أوضحت كيف أن الجهود العسكرية الأميركية في جنوب شرق آسيا كان محكوماً عليها بالفشل. لن يأتي النصر الأميركي أبداً. عندما أدى نيكسون اليمين الدستوري لتولي المنصب، كان 40.000 جندي أميركي قد لقوا حتفهم مسبقاً. وسوف يُقتل 20.000 جندي آخرون في عهدته.

في ذلك الوقت، كما هو الحال الآن، احتدم الرئيس غضباً، وساد توقع بأن التعديل الأول للدستور سوف يُرسَل إلى المقاعد الخلفية. وقد سعى نيكسون وحلفاؤه إلى منع صحيفتي “البوست” و”التايمز” من قول الحقيقة. ولحسن الحظ، خسرت الحكومة أمام المحكمة العليا الأميركية في قرار بأغلبية ستة إلى ثلاثة.

في رأي فريد وتاريخي، رأى الراحل، هوغو بلاك، أنه ينبغي على الفور إلغاء أمر قضائي مؤقت كانت الحكومة قد حصلت عليه، ومن دون نقاش. وكتب بلاك: “إن كل لحظة من استمرار الأوامر القضائية الزجرية… (هي) بمثابة انتهاك صارخ، مستمر وغير قابل للدفاع عنه للتعديل الأول”.

بالنسبة للعلاقة بين الصحافة والمواطنين وأولئك الذين يَحكمون، كان الحكم تأكييدياً بالمثل: “يُفترض في الصحافة أن تخدم المحكومين، وليس الحُكام. وتم إلغاء سلطة الحكومة في ما يتعلق بفرض الرقابة على الصحافة حتى تظل الصحافة حرة إلى الأبد في ممارسة دور الرقابة على الحكومة”.

من المؤكد أن مطور العقارات السابق في مانهاتن لم يكن أبدًا من المعجبين بحرية التعبير والصحافة الحرة. ولا يجب الخلط بين الحديث العلني وبين احترام حرية التعبير أو نشر الحقيقة.

قبل أعوام، قام ترامب -في جهد مُني بالفشل- بمقاضاة صحيفة “نيويورك تايمز” والصحفي الاستقصائي تيم أوبراين، لأنهم امتلكوا الجرأة على استنطاق ما إذا كان الملياردير الذي يدَّعي أنه يكونه. وفي الآونة الأخيرة، تزعم حملة ترامب أنها تعرضت للتشهير من قبل صحيفتي “الواشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” بنشرهما مقالات افتتاحية حول التدخل الروسي المحتمل في انتخابات العام 2016. ودعا ترامب أيضًا إلى سن قوانين أكثر صرامة صد التشهير، وسعى إلى تجريد جيم أكوستا من محطة “سي. إن. إن” من تصريحه الصحفي للتغطية في البيت الأبيض، وعامل مقتل جمال خاشقجي على أنه ليس حدَثاً.

يسلط تفجر الخلاف بين ترامب وبولتون الضوء أيضًا على الانقسامات بين المحافظين. لم يعد ترامب شخصاً مفضلاً لدى الجميع.

محامي بولتون هو تشاك كوبر، وهو زميل سابق في وزارة العدل من فترة إدارة ريغان. كما مثل كوبر جيف سيشنز، المدعي العام السابق، خلال تحقيق مولر، وأصبح سيشنز منخرطاً حالياً في معركة من أجل الفوز بالترشيح الجمهوري لمقعد مجلس الشيوخ في ألاباما. وبالمثل، عملت المتحدثة باسم بولتون، سارة تينسلي، في بيت ترامب الأبيض ولديها أوراق اعتماد من الجمهوريين تعود إلى أعوام ريغان أيضًا.

يوم الاثنين، اتهم ترامب بولتون بتسويق “معلومات سرية للغاية”، ووصف كتابه “الغرفة حيث حدَث ذلك” بأنه “غير مناسب على الإطلاق”. وبالنسبة لبولتون الرجل، قال ترامب: “ربما لا يقول الحقيقة. لقد عُرف عنه عدم قول الحقيقة، كثيرًا”.

حقاً؟ إن بولتون هو الرجل الذي عادة ما يحتفظ بملاحظات غزيرة. والرئيس؟ إنه يحل باستمرار خلف جو بايدن في استطلاعات الرأي. ومثل الانتخابات القادمة، سيكون هجوم ترامب القانوني على بولتون حدثاً لتتذكره الأجيال. وربما يراقب القاضي بلاك ما يجري من قاعة المحكمة الكبرى في السماء.

*كمحام في نيويورك، كان للويد غرين مستشار أبحاث المعارضة لحملة جورج إتش دبليو بوش في العام 1988 وعمل في وزارة العدل من 1990 إلى 1992.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Trump is trying to block publication of John Bolton’s book. What’s he scared of?

هوامش المترجم:

(1) أمير الذباب أو سيد الذباب Lord of the Flie:‏ هي رواية رمزية للكاتب الحائز على جائزة نوبل، ويليام غولدنغ. وتناقش الرواية كيفية فشل الثقافة التي أنشأها الإنسان، باستخدام مثال مجموعة من الصبية البريطانيين الذين يعلقون على جزيرة مهجورة ويحاولون أن يحكموا أنفسهم، لكن النتائج تكون كارثية. وتطرح الرواية الموقف المثير من الطبيعة البشرية والدفاعية الفردية في مقابل تحقيق الصالح المشترك. (ويكيبديا)

(1) فتاة النميمة (Gossip Girl)، هو مسلسل درامي تلفزيوني أميركي، يحكي عن حياة مجموعة من المراهقين الذين يعيشون في الأحياء الغنية من مدينة نيويورك. ويكون طلبة المدارس الخاصة المتميزة في شمال شرق حي مانهاتن جميعاً مدمنين على قراءة مدونة “فتاة النميمة” التي تكشف عن جميع الأخبار والإشاعات الخاصة بتلاميذ الثانوية، لكن أحداً لا يعرف هوية كاتبة هذه المدونة. المسلسل مقتبس من رواية بنفس الاسم دخلت ضمن قائمة أكثر الروايات مبيعاً حسب صحيفة النيويورك تايمز.