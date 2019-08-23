العرب والعالمدولي

ترامب يحث الشركات الأميركية على إغلاق عملياتها في الصين

منذ 3 ساعات
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب

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واشنطن – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يأمر الشركات الأمريكية بأن تدرس إغلاق عملياتها في الصين وأن تصنًع بدلا من ذلك المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة، وذلك بينما تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ولا يمكن لترامب أن يجبر الشركات الأمريكية على أن تتخلى عن الصين ولم يقدم أي تفاصيل بشأن كيف سيمضي قدما في تنفيذ مثل هذا الأمر، رغم أنه قال إنه سيرد في وقت لاحق يوم الجمعة على رسوم جمركية على منتجات أمريكية أعلنتها الصين.
وقال ترامب على تويتر ”بموجب هذا فإن شركاتنا الأمريكية العظيمة مأمورة بأن تبدأ على الفور البحث عن بديل للصين بما في ذلك أن تجلبوا شركاتكم إلى الوطن وأن تصنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة الأمريكية“.
وأضاف قائلا ”نحن لا نحتاج الصين، وبصراحة فإننا بدونهم سنكون أفضل حالا بكثير“. – (رويترز)

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