العرب والعالمدولي

ترامب يدعو أنصاره إلى “قلب” نتيجة الانتخابات الرئاسية

منذ 3 ساعات
الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال الايجاز اليومي عن فيروس كورونا
الرئيس الاميركي دونالد ترامب

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واشنطن- طالب الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنصاره الأربعاء بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، مدعيا بأنه قد جرى “تزويرها” لضمان فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن.

وخاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائلا “علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات”.

وأضاف “هذه الانتخابات تم تزويرها”، مكررا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الاميركية.

وقال “إنّها انتخابات فزنا بها بسهولة، على نطاق واسع”.

وتابع “إنّها لحظة مهمة في تاريخ بلدنا. وأنتم تقدمون خدمة بالغة الأهمية لبلدنا”.-(أ ف ب)

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