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ترامب يدعو الأمم المتحدة إلى محاسبة الصين بسبب “كورونا”

منذ 3 ساعات
الرئيس الاميركي دونالد ترامب
الرئيس الاميركي دونالد ترامب

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واشنطن- وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، نداء الى الأمم المتحدة، خلال انعقاد جمعيتها العمومية السنوية اليوم، بمحاسبة الصين على ما قامت به “في أزمة كوفيد-19”.
وفي رسالة مسجلة بثت خلال الاجتماع، اتهم ترمب بكين بالسماح لفيروس كورونا “بالخروج من الصين وإصابة كل العالم”، دون أن تحذر العالم، أو تبلغ منظمة الصحة العالمية مبكرا، بهذا الشأن.
وأضاف ترمب “مع بدء انتشار الفيروس، حظّرت الصين الرحلات الجوية الداخلية فيما سمحت للطائرات بمغادرة البلاد، في سوء نية، ودون احترام للمعايير الصحية الدولية”. (بترا)

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