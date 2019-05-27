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ترامب يرغب في حوار مع إيران إذا “كانت راغبة فيه”

منذ 42 دقيقة
خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لليابان ولقائه رئيس الوزراء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (ا ف ب)

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طوكيو- تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إمكانيّة إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يدرس حسب وسائل إعلام إمكانية القيام بزيارة إلى طهران.

وقال ترامب “أعتقد فعلا أنّ إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً”.

وأضاف “سنرى ما سيحدث، لكنّني أعرف أمرا مؤكدا هو” أن آبي — الذي يفكر في زيارة إيران — “على علاقة وثيقة مع القادة الإيرانيين”، مؤكدا أن “لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث”.

وكان ترامب أعلن الجمعة أنّه أمر بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في قرار يأتي في غمرة التوتر المتزايد حدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء الاعلان في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المتوترة أصلا بين واشنطن وطهران، تصعيدا منذ مطلع الشهر الحالي بعد أن علقت إيران بعض التزاماتها بموجب اتفاق حول برنامجها النووي أبرم في 2015 بعد عام على انسحاب واشنطن منه في حين شددت إدارة ترامب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني. (أ ف ب)

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