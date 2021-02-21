ترامب يسعى للعودة إلى الأضواء على الصعيد السياسي

واشنطن- قال مصدر مطلع يوم السبت إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيسعى للعودة إلى دائرة الضوء السياسية من خلال كلمة يلقيها أمام اجتماع كبير لتيار المحافظين.

وقال المصدر لرويترز ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، إن ترامب يعتزم التحدث إلى مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في أورلاندو بولاية فلوريدا في 28 فبراير شباط وهو اليوم الأخير من اجتماعهم.

وقال المصدر إن ترامب “سيتحدث عن مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة. “.

ومن المقرر أيضا أن يتحدث خلال المؤتمر عدد من كبار أعضاء الحزب الجمهوري الذين يُعتبرون مرشحين محتملين للحزب في انتخابات الرئاسة لعام 2024 ومن بينهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم.-(رويترز)