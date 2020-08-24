ترامب يصادق على استخدام بلازما المتعافين لمكافحة كورونا

واشنطن- صادق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، على قانون يسمح باستخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا، لعلاج المصابين بالوباء الذي أدى إلى أكثر من 176 ألف وفاة في الولايات المتحدة، بحسب واشنطن بوست.

وقبل دقائق فقط من المؤتمر الصحافي للرئيس الأميركي، كانت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية “اف دي ايه” أعلنت عن المصادقة العاجلة التي تندرج ضمن اختصاصها وليس ضمن اختصاص رئيس الدولة.

ويُعتقد أن البلازما (مصل الدم) يحتوي على أجسام مضادة قوية يمكن أن تساعد المصابين بكورونا في محاربة الفيروس بوتيرة أسرع، كما يمكن أن تسهم في الحد من التداعيات الخطرة للإصابة بالوباء. وعلى الرغم من أن البلازما مستخدم حاليا في علاج مصابي كورونا في الولايات المتحدة ودول أخرى، ولكن لا يزال الجدل قائما بين الخبراء حول مدى فاعليته.

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