ترامب يصادق على خطة النهوض الاقتصادي التاريخية

واشنطن- أقرّ مجلس النوّاب الأميركي الجمعة خطّة المساعدة التاريخيّة الهادفة إلى تجنيب غرَق الولايات المتحدة في انكماش طويل بتأثير من فيروس كورونا المستجدّ والبالغة قيمتها تريليوني دولار، وقد صادق عليها الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق.

وقال الرئيس الأميركي خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض “لقد أصابنا العدوّ غير المرئي، وأصابنا بشدّة”.

وتوقّع ترامب انتعاشاً اقتصاديّاً “مذهلاً” في أكبر اقتصادٍ في العالم، بمجرّد كسب المعركة ضدّ الفيروس.

وكان أعضاء مجلس النوّاب الذي يُهيمن عليه الديموقراطيّون قد عادوا إلى واشنطن خصيصاً للتصويت على الخطّة التي يبلغ مجموع قيمتها 2200 مليار دولار.

وكان مجلس الشيوخ وافق على الخطّة بإجماع أعضائه الـ96 ليل الأربعاء الخميس.

وقالت رئيسة مجلس النوّاب نانسي بيلوسي لزملائها “إنّ أمّتنا تواجه حال طوارئ صحية ذات أبعاد تاريخية ناجمة من وباء كورونا المستجدّ، أسوأ وباء منذ أكثر من مئة عام”.

من جهته، قال النائب الجمهوري كيفن ماكارثي “نحن نضع أسس انتعاش اقتصادي سريع”، فيما رحّب آخرون بالخطّة باعتبارها تساعد العمّال والشركات الصغيرة.

وتلحظ الخطة خصوصاً إرسال شيك بقيمة 1200 دولار الى عدد كبير من الأميركيين ونحو 400 مليار دولار من المساعدات للشركات الصغيرة، إضافة إلى 500 مليار للشركات الكبرى التي ستخضع لإشراف مراقب عام، فضلاً عن مئة مليار دولار للمستشفيات و30 ملياراً لتمويل الأبحاث الهادفة إلى إيجاد لقاح وعلاجات لكوفيد-19.

ووُجّهت تعليمات إلى أعضاء المجلس لتجنّب انتشار الفيروس عبر تدابير وقائيّة، خصوصاً أنّ الولايات المتحدة باتت الخميس أوّل بلد متضرّر به مع رصد أكثر من 86 ألف إصابة و1300 وفاة.

وكانت بيلوسي دعت في وقت سابق إلى الإسراع في إقرار الخطّة، عبر التصويت الشفوي بنعم أو لا، وذلك لتجنيب المجلس إلزامية توافر نصاب يبلغ 216 عضواً.

لكنّ النائب الجمهوري الليبرالي توماس ماسي لمّح إلى انه قد يطالب بهذا النصاب وتاليا اجراء تصويت تقليدي يجبر عددا كبيرا من الاعضاء على الحضور الى واشنطن.

وهذا الموقف دفع ترامب الى نشر تغريدة دعا فيها الى استبعاد ماسي من الحزب الجمهوري. وقال الرئيس الاميركي “انه يريد فقط الترويج لنفسه. لا يمكنه ان يمنع (التصويت) بل يؤخره فقط، وهو امر خطير ومكلف في الوقت نفسه”.

الا انه في توافق نادر، تحالف غالبية الديموقراطيين والجمهوريين الحاضرين لرفض طلب ماسي، ما سرّع في اعتماد النص.

وهيمنت تطوّرات الوباء على الجلسة صباح الجمعة. وألقت النائبة الديموقراطية هايلي ستيفنز خطابها وهي ترتدي قفازات زهرية.

وأصرّت على متابعة كلمتها رغم انتهاء الوقت المخصّص لها، قائلةً “من أجل أطبّائنا وممرّضاتنا، أرتدي هذه القفازات لأقول لجميع الأميركيين: +لا تخافوا+”.-(أ ف ب)