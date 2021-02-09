ترامب يطلب إلغاء محاكمته والديموقراطيون يتهّمونه بـ”أخطر انتهاك للدستور”

واشنطن– طلب محامو دونالد ترامب الإثنين من مجلس الشيوخ العدول فوراً عن محاكمة الرئيس السابق، معتبرين أنها انتهاك للدستور و”مسرحية سياسية تشكل خطراً على الديموقراطية”، في حين اعتبر المدّعون الديموقراطيون أنّه ارتكب أخطر “انتهاك للدستور”.

وكتب المحاميان ديفيد شون وبروس كاستور في مرافعة من 78 صفحة سلّمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أنّ “اللائحة الاتهامية التي تبنّاها مجلس النواب غير دستورية في جوانب عدّة، ويكفي كلّ من هذه الجوانب وحده لاعتبارها فوراً لاغية وفي غير محلّها”.

والإثنين أعلن زعيما الحزبين في مجلس الشيوخ أنّهما توصّلا مع الفرق القانونية إلى اتفاق بشأن قواعد المحاكمة التي ستبدأ الثلاثاء في الساعة 13:00 (18:00 ت غ) بنقاش يليه تصويت على دستورية المحاكمة نفسها.

وأضافا أنّ المرافعات ستبدأ الأربعاء، على أن يحصل كلّ جانب على 16 ساعة توزّع على مدار يومين.

ووفقاً للاتفاق فإنّ المحاكمة ستستمرّ حتى غروب شمس الجمعة ثم تستأنف بعد ظهر الأحد. وستتوقف المحاكمة نهار السبت بسبب عطلة السبت اليهودي، كون أحد محامي ترامب يهودياً.

وينصّ الاتفاق أيضاً على أنّه في حال أراد أي طرف استدعاء شهود فلا بدّ أن يخضع هذا الأمر للتصويت، علماً بأنّ ترامب رفض طلباً أرسله إليه المدّعون العامون الديموقراطيون للاستماع إلى شهادته تحت القَسم.

وفي 13 كانون الثاني/يناير، وجّه مجلس النواب لترامب تهمة “التحريض على التمرّد” ليكون الملياردير الجمهوري الرئيس الأميركي الوحيد الذي يوجّه إليه مرتين اتّهام يقتضي محاكمته في مجلس الشيوخ في إجراءات يمكن أن تفضي لعزله.

وسيخوض أعضاء مجلس الشيوخ تجربة غير مسبوقة عندما يجتمعون لاتّخاذ قرار بشأن عزل رئيس لم يعد في منصبه، ولا يزال يشكّل مركز ثقل في حزبه ولو من دون السلطة التي كان يمنحه إياها البيت الأبيض.

والإثنين، اعتبر النواب الديموقراطيون الذين يتوّلون مهمّة الادّعاء في محاكمة ترامب أنّ الرئيس السابق ارتكب “انتهاكاً للدستور هو الأخطر الذي يرتكبه رئيس أميركي” عبر “تحريض” أنصاره على مهاجمة الكابيتول.

وأكّد المدّعون العامّون في مرافعة مكتوبة سلّمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أنّ “جهوده للتهرّب من مسؤوليته غير مجدية”، في إشارة إلى الطلب الذي قدّمه محاموه، مشدّدين على أنّ “الأدلّة” ضدّه “دامغة”.

والإثنين دخل الرئيس جو بايدن، الذي خلف ترامب في 20 كانون الثاني/يناير، على خط النقاش الدائر بشأن المحاكمة، لكنّه رفض التطرق إلى مسألة ما إذا كان ينبغي إدانة ترامب أو حرمانه من تولّي أيّ منصب عام في المستقبل.

وقال بايدن “سندع مجلس الشيوخ يحلّ هذه المسألة”.

ولاحقاً قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصاحفيين إنّ بايدن ترشّح ضدّ ترامب في 2020 “لأنه شعر أنّه (ترامب) غير أهل بالمنصب”.

وأضافت أن الرئيس “سيترك الأمر لمجلس الشيوخ ليرى هذه المحاكمة تتقدّم”.

وأكّد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر أنّه في حالة أدين ترامب بالتهمة الموجّهة إليه (تتطلب الإدانة أكثرية الثلثين)، فإنّ مجلس الشيوخ سيُجري على الإثر تصويتاً بالأغلبية البسيطة لمنعه من تولّي أيّ منصب عام في المستقبل.-(أ ف ب)