ترامب يطلب النصيحة من لاعب البيسبول السابق رودريجيز لمكافحة كورونا

نيويورك – اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاعب البيسبول الأمريكي السابق أليكس رودريجيز، الملقب بـ”أ-رود” وخطيب الفنانة العالمية جنيفر لوبيز، ليطلب نصحيته حول سبل مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان موقع (NBCSports.com) أول من نقل معلومات بشأن طلب الرئيس الأمريكي رأي رودريجيز حول محاربة مرض “كوفيد-19” الناجم عن الفيروس، والذي أودى بحياة 1581 شخصا في الولايات المتحدة.والسبب وراء اتصال ترامب برودريجيز لأخذ رأيه حول هذا الأمر تحديدا غير معروف، ولكن القائد السابق لفريق نيويورك يانكيز يحظى بشعبية كبيرة كما انه أصبح شخصية بارزة في عالم الأعمال في نيويورك، وربما يكون له رأي مثير للاهتمام حول الوضع الاقتصادي في البلاد على خلفية انتشار الفيروس، وفقا لبعض الفرضيات.

ونشرت وسائل إعلام أخرى معلومات تفيد بأن الاتصال برودريجيز جاء ضمن سلسلة محادثات أجراها ترامب لأخذ رأي شخصيات بارزة حول جهود حكومته لمكافحة كورونا.

وكان أليكس رودريجيز قد تبرع في 2016 للحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي خسرت السباق الرئاسي أمام الجمهوري ترامب.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 100 ألف الجمعة، وارتفعت الوفيات إلى 1581 شخصا، لتظل الولايات المتحدة هكذا الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات. – (إفي)