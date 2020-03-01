العرب والعالمدولي

ترامب يعرض مساعدة إيران لمواجهة “كورونا

منذ 37 دقيقة

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اوكسون– أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنه مستعد لمساعدة الإيرانيين في مواجهة فيروس كورونا المستجد إذا طلبوا ذلك.
وقال ترامب في الاجتماع السنوي الكبير للمحافظين في ضاحية واشنطن “إذا كنا نستطيع مساعدة الإيرانيين في هذه المسألة، فنحن على استعداد بالتأكيد للقيام بذلك (…) الشيء الوحيد الذي يتعين عليهم القيام به هو طلب ذلك. سيكون لنا اختصاصيون رائعون هناك”.
وانتشر الفيروس حتى الآن في 61 دولة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى رفع تقييم الخطر إلى أعلى مستوى.
وذكرت وزارة الصحة الإيرانية السبت أن هناك تسع وفيات جديدة في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 43.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها أبلغت إيران رسميًا باستعداد الولايات المتحدة للمساعدة عبر طرق غير محددة، من خلال رسالة تم إرسالها عبر سويسرا التي تمثل المصالح الأميركية في طهران. (أ ف ب)

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