ترامب يعلن أن الوقت حان لـ”إعادة فتح” الاقتصاد الأميركي

واشنطن – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّ الوقت حان “لإعادة فتح” الاقتصاد الأميركي الذي توقف جراء انتشار كوفيد 19.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أنّ إعادة فتح البلاد ستتمّ على مراحل “ولايةً تلو الأخرى” وعلى أساس معطيات “يمكن التحقق منها” لتجنب موجة جديدة من الفيروس.

وكانت وسائل إعلام أميركية قالت إن ترامب أوصى الولايات الأميركية باستئناف الأنشطة ورفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على ثلاث مراحل، بالنظر الى تراجع انتشار الوباء، بحسب ما جاء في وثيقة نشرتها الخميس وسائل الإعلام الأميركية.

وبحسب وسائل الإعلام فإنّ ترامب الذي سيكشف تفاصيل هذه التوصيات خلال مؤتمر صحافي بعد ظهر الخميس في البيت الأبيض، لم يُحدّد أي جدول زمني دقيق بل ترك لحكّام الولايات أن يُكيّفوا إيقاع “إعادة فتح” الاقتصاد مع الأوضاع المحلية في ولاياتهم.

وقد يكون ممكنا بالنسبة لأي ولاية البدء بالمرحلة الأولى عندما تُسجِّل على اراضيها انخفاضا في الاصابات بكوفيد-19 على مدى 14 يومًا، وعندما لا تعود المستشفيات مكتظة بالمرضى.

وتقتضي المرحلة الاولى ان تبقى المدارس مغلقة، وكذلك الحانات. في المقابل، يمكن إعادة فتح المطاعم والنوادي الرياضية في ظروف محددة. كما سيُنصَح “بقوة” بارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن العامة، على أن يبقى العمل عن بُعد قاعدةً متّبعة قدر الإمكان. كذلك، سيتم الإبقاء على تدابير التباعد الاجتماعي.

وينبغي أن يظل الأشخاص الأكثر ضعفا محجورين، على أن يتم أيضا التقليل من رحلات السفر غير الضرورية.

وإذا لم يتم تسجيل عودة لانتشار الوباء، يمكن عندئذ أن تبدأ المرحلة الثانية مع إعادة فتح المدارس واستئناف السفر.

أمّا رفع القيود والحجْر خلال المرحلة الثالثة فسيتمّ عند التأكّد من توقّف انتشار الفيروس.