أخبار عربية ودوليةاقتصاد

ترامب يعلن أن اليابان ستشتري 105 مقاتلات أميركية من طراز إف-35

منذ 3 ساعات
ترامب خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الياباني في طوكيو

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

طوكيو- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بعد قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن اليابان ستشتري 105 مقاتلات أميركية إضافية من طراز اف-35.

وصرّح ترامب في مؤتمر صحافي أن “الولايات المتحدة تدعم جهود اليابان لتحسين قدراتها الدفاعية، وفي الأشهر الأخيرة أرسلنا لها كمية كبيرة من العتاد العسكري”.

وأعلن أن “اليابان تنوي شراء 105 (مقاتلات) جديدة من طراز اف-35”. وبعد هذه الصفقة، تصبح اليابان التي سبق أن اشترت 42 مقاتلة من هذا الطراز في 2011، الزبون الأول عالمياً لهذه الطائرة المقاتلة من الجيل الخامس. (أ ف ب)

مقالات ذات صلة

ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين بالربع الأول 4ر0 %

منذ 43 دقيقة

ترامب: هناك “فرص جيدة جدا” للتوصل إلى اتفاق تجاري أميركي صيني

منذ 3 ساعات
النفط

ارتفاع أسعار النفط

منذ 4 ساعات

الحكومة تنفي طلب صندوق النقد منها إعادة النظر في الرواتب

منذ 12 ساعة

السوق مغلق المؤشر 1812.60 0.14%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock