ترامب يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

واشنطن – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة “إيجابية”.

وكتب ترامب على “تويتر “الليلة ثبتت أنا وFLOTUS إصابتنا بـ COVID-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. سنتجاوز هذا معًا!”

وكان ترامب اكد عبر فوكس نيوز، أن نتائج اختبار كوفيد-19 لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت ايجابية، وقال “أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟”.

كانت هيكس على متن طائرة الرئاسة اير فورس وان مع الرئيس الأميركي عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء، للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن. كما سافرت معه الأربعاء، عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.

وقال ترامب “إنها تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية”، مشيرا الى انه يقضي “وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الاولى”.

وانضمت هيكس إلى فريق حملة قطب العقارات في أوائل عام 2016، وهي جزء من الدائرة المقربة من الرئيس. أ ف ب