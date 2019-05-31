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ترامب يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية بعد أسبوعين

منذ 49 دقيقة
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب

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واشنطن- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه سيُطلق رسميًا حملته الانتخابيّة لولاية رئاسيّة ثانية، في 18 يونيو في أورلاندو بولاية فلوريدا الرئيسيّة التي كان فاز بها خلال انتخابات نوفمبر عام 2016.
وكتب ترامب على تويتر “سأعلن ترشحي لولاية رئاسية ثانية مع السيدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس مايك بنس (…) في 18 يونيو بأورلاندو في فلوريدا”.
وكان قد أقر الرئيس الأميركي للمرة الأولىبأن موسكو ساعدته في الفوز بالانتخابات الرئاسية في 2016، لكنه تراجع عما أعلنه سابقا بانتقاده للمحقق الخاص، روبرت مولر، الذي تولى التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات.
وقال ترامب على تويتر: “روسيا روسيا روسيا! هذا كل ما سمعتموه منذ بداية حملة الاضطهاد السياسي هذه”، في رد غاضب على اقتراح مولر أن يتولى الكونغرس إجراءات إقالة الرئيس لعرقلته عمل القضاء.
لكن وعلى الرغم من أن ترامب لم يحذف التغريدة، سارع إلى التراجع عما أقر به بتصريحه للصحفيين لدى مغادرته إلى كولورادو بأن روسيا “إن كانت قد تدخلت فقد ساعدت الطرف الآخر”.-سكاي نيوز

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