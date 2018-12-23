العرب والعالمدولي

ترامب يعلن تعيين باتريك شانهان قائما بأعمال وزير الدفاع

منذ 2 ساعتين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب- (أرشيفية)

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واشنطن- أعلن الرئيس الأمريكي قبل قليل تعيين نائب وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان قائما بأعمال الوزير خلفا لماتيس الذي استقال يوم الجمعة الماضي, في خطوة مفاجئة , وذلك بعد اتخاذ الرئيس ترامب قرارا بسحب القوات الأمريكية من سوريا في مدة أقصاها ثلاثة شهور .- (بترا)

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