ترامب يعلن خطة طارئة بـ 100 مليار دولار لتخفيف تداعيات كورونا على العمال

واشنطن- وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، خطّة طارئة بقيمة 100 مليار دولار أقرّها الكونغرس في نفس اليوم، بهدف ضمان حصول العمال الأميركيين الذين يصابون بفيروس كورونا المستجدّ على إجازة مرضية مدفوعة الأجر.

وأيد الخطة 90 سناتوراً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وصوّت ضدّها 8 أعضاء.

وفي ذات السياق، أعلنت ادارة الشركة المالكة لبورصة نيويورك، مساء الأربعاء، إغلاق قاعة المداولات اعتباراً من يوم الإثنين المقبل بسبب فيروس كورونا المستجدّ والإبقاء على التداولات الإلكترونية.

وقالت الإدارة في بيان صدر عنها إنّ التدبير الذي يدخل الإثنين حيّز التنفيذ هو “خطوة احترازية للحفاظ على صحّة الموظفين والعاملين في القاعة”، فيما يعارض مسؤولو البورصة الوقف التام للتداول على الرّغم من الهبوط الحادّ في الأسواق، في حين يتراجع حجم التداول في قاعة المداولات بسبب تزايد منصات التداول الإلكترونية . وعلى ذات الصعيد، قالت رئيسة بورصة نيويورك ستيسي كاننغهام إنّ “أسواقنا قادرة تماماً على العمل بشكل إلكتروني بحت لخدمة كل المشتركين، وسنعمل بهذه الطريقة إلى حين إعادة فتح قاعات التداول أمام أعضائنا”. من جهة اخرى، توقع المدير التنفيذي لجمعية السفر الأميركية روجر داو ان تكون قيمة الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة حتى الآن بسبب فيروس كورونا 800 مليار دولار، منها 355 مليار دولار في مجال صناعة السيارات وحدها، بحسب تصريحات لشبكة “سي ان ان”.

واشار الى ان ازمة كورونا ستزيد من مشكلة البطالة في أميركا، فنحو 4,6 مليون عامل في مجال صناعة السفر سيفقدون وظائفهم. واوضح الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز، أوسكار مونوز ان الأزمة الاقتصادية الحالية أسوأ من الأزمة الاقتصادية التي خلفتها أحداث 11 ايلول. وتعرضت البورصة الأميركية لخسائر فادحة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تفشي الفيروس في جميع الولايات الأميركية، حيث انهارت بورصة وول ستريت، وسجّل مؤشّرها أسوأ جلسة له منذ الانهيار المالي عام 1987 .- (بترا)