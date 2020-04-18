ترامب يعلن عن برنامج مساعدات بـ19 مليار دولار للمزارعين

واشنطن- أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة عن برنامج بقيمة 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين الأميركيين على التعامل مع تأثير وباء كوفيد 19.

وقال الرئيس خلال مؤتمره الصحافي اليومي حول الجائحة “سننفذ برنامج مساعدات بقيمة 19 مليار دولار من اجل مزارعينا ومربي الماشية الرائعين الذين يتوجب عليهم التعامل مع آثار الوباء العالمي”.

وقال وزير الزراعة سوني بيرديو إن 16 مليار دولار ستذهب مباشرة للمزارعين، وسيتم استخدام 3 مليارات دولار لشراء منتجات غذائية ستوزع على الاكثر فقرا.

ويُعتبر المزارعون أحد أعمدة الدعم لترامب الساعي الى الفوز بولاية رئاسية ثانية.

وأغرق الملياردير الجمهوري جزءا من قطاع الزراعة الأميركية في أزمة من خلال خوضه حربا تجارية مكلفة مع الصين. وقد ردت بكين من خلال استهداف قطاع الزراعة الاميركي.

لكنّ ترامب دفع للمزارعين 28 مليار دولار كتعويض عن النقص الناجم عن خسارة السوق الصينية.

ويعاني قطاع الأغذية الزراعية بأكمله بشكل كبير من تداعيات وباء كوفيد 19 الذي يضرب الولايات المتحدة بشدة، اذ تخضع غالبية السكان لإجراءات الحجر.-(أ ف ب)