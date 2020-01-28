ترامب يعلن عن تفاصيل “صفقة القرن” بمشاركة نتنياهو

واشنطن– قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم نخطو خطوة كبيرة في إتجاه السلام، و الشعب الفلسطيني يستحق فرصة لتحسين مستقبله، مضيفا أن القدس عاصمة إسرائيل الموحدة .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي اليوم، جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن فيه ترامب عن خطته للسلام بالشرق الأوسط من داخل البيت الأبيض.

وقال ترامب سنعمل مع ملك الأردن لضمان وصول المصلين إلى الأقصى، وانه لم يتم إخراج أي فلسطيني من منزله.

وبين ترامب أن رؤيته توفر فرصة للطرفين ضمن حل الدولتين، وشدد على أن القدس ستظل “عاصمة غير مقسمة”، ومدينة آمنة ومفتوحة لكل الديانات.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغه أن “الخطة المقترحة ستكون منطلق المفاوضات المباشرة”.

وكشف أن الخطة تتضمن العمل على تحقيق اتصال جغرافي بين أراضي الدول الفلسطينية.

وأوضح الرئيس الأميركي أن صياغة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين مهمة صعبة ومعقدة، مضيفا، أنه أبلغ عباس في حال قبول خطته سنكون إلى جانبكم لمساعدتكم في بناء دولتكم.

وتابع ترامب، رؤيتي ستنهي اعتماد الفلسطينيين على المساعدات والتبرعات الخارجية، والخطة ستغني الفلسطينيين عن المعونات وستوفر 50 مليار دولار.

واقترح ترامب في خطته تجميد البناء الإسرائيلي للمستوطنات، لأربع سنوات في المنطقة المقترحة للدولة الفلسطينية.

وقال إن الخطة ستضاعف أراضي الفلسطينيين ستوفر عاصمة لدولتهم.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يستحق فرصة لتحسين مستقبله، وأنه يريد من هذه الخطة أن توفر للفلسطينيين فرصة تاريخية في إنشاء دولتهم.

وحول طهران، قال ترامب إن الخروج من الاتفاق النووي مع إيران يشكل أهم إنجازاتي، وأن النظام الإيراني ضعف كثيرا، بعد أن تخلصنا من قاسم سليماني، أكبر إرهابي في العالم.

وتابع ، لقد اغتالت أميركا سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، خارج مطار بغداد يوم 3 يناير/كانون الثاني.

وكشف الرئيس الأميركي أن “خطة السلام تتألف من 80 صفحة، وهي الأكثر تفصيلا على الإطلاق”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن خطة ترامب للسلام خطة استثنائية. وأنه أعلن موافقته على التفاوض مع الفلسطينيين.

وأضاف، “أشكر ترامب على اعترافه بضرورة فرض سيادة إسرائيل على غور الأردن وأماكن استراتيجية أخرى بالضفة الغربية”، مضيفا أن الإدارة الأميركية ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل. – وكالات