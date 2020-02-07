آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

ترامب يعلن قتل زعيم القاعدة في جزيرة العرب خلال عملية باليمن

منذ 26 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

واشنطن – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة قتلت قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.

وقال ترامب في بيان ”مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد المدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا“.

ومضى قائلا ”إن موته يُزيد القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة العالمي ضعفا ويقربنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على أمننا القومي“.(رويترز)

مقالات ذات صلة

مقتل 23 مقاتلا بينهم موالون لإيران بقصف إسرائيلي على سورية

منذ 11 ساعة

شهيدان بمواجهات.. وإصابة 14 إسرائيليا بعملية دهس في القدس المحتلة

منذ 11 ساعة
رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان

السودان: البرهان لم يعد بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

منذ 11 ساعة
عاملون يرتدون ملابس واقية حماية من فيرو الكورونا محاولة لتجنب الاصابة به

تزايد المخاوف العالمية من انتشار “كورونا”.. واحتجاز الآلاف بالحجر الصحي

منذ 11 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock