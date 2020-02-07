ترامب يعلن قتل زعيم القاعدة في جزيرة العرب خلال عملية باليمن

واشنطن – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الولايات المتحدة قتلت قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب باليمن.

وقال ترامب في بيان ”مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدرا هائلا من العنف ضد المدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا“.

ومضى قائلا ”إن موته يُزيد القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة العالمي ضعفا ويقربنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على أمننا القومي“.(رويترز)