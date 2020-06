ترامب يغرد: يريدون تدمير إدارة الشرطة.. ولن أسمح بذلك

واشنطن- في استمرار للجدل الحاصل في الولايات المتحدة حول صلاحيات الشرطة وتسليحها والقوانين التي ترعى عملها، انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب السبت، موقف أن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، معتبراً أنه ركب قطار تدمير إدارات الشرطة في البلاد.

They want to totally destroy our great Police Departments. No way!!! https://t.co/pN1azBRVT5

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020