ترامب يفتخر بمشاركته في فيلم “هوم ألون 2”

الغد- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتز بمشاركته في فيلم “هوم إلون 2” قبل فترة طويلة من دخوله البيت الأبيض.

وتحدث ترامب الثلاثاء إلى عسكريين منتشرين وقد سأله أحدهم عن مشاركته في الفيلم الذي يتناول فترة عيد الميلاد.

وقال الرئيس الأميركي الذي كان قد أشترى يومها للتو فندق “بلازا” في نيويورك حيث صورت بعض من مشاهد الفيلم في العام 1992 “كنت أكثر شبابا بعض الشيء.. وقد نجح الفيلم نجاحا كبيرا وهو عمل ميلادي ناجح جدا وأد أنجحها على الإطلاق”.

وأكد ترامب الذي كانت له مشاركة مقتضبة في الفيلم “أعتز بكوني كنت جزءا من عمل كهذا”.

وفي الفيلم يسعى الطفل كيفن الذي يؤدي دوره ماكولي كالكين إلى إيجاد طريقه في الفندق الفخم بعدما انفصل مجددا عن والديه.

وهو يستوقف رجلا يرتدي معطفا طويلا وربطة عنق حمراء ليدله إلى بهو الفندق.

ويرد ترامب عليه “اكمل طريقك وانعطف إلى اليسار”.

وقال الممثل الأميركي مات دايمن العام 2017 خلال مقابلة مع مجلة “هوليوود ريبورتر” إن رجل الأعمال كن يسمح بتصوير أفلام في مبانيه شرط أن يعطى دورا.

وقد لعب ترامب في حوالى 20 فيلما من بينها “زولاندر” و”سيكس أند ذي سيتي” وقام في غالبيتها بتأدية دوره في الحياة.(أ ف ب)