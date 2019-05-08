ترامب يفرض عقوبات جديدة تطال الصلب والمعادن بإيران

واشنطن- أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أوامر تنفيذية بفرض عقوبات جديدة على إيران. وتطال العقوبات الأميركية الجديدة على إيران قطاعي الصلب والمعادن.

وقال البيت الأبيض “نسعى لحرمان إيران من عائدات صادرات المعادن لتمويل برنامجها النووي”.

وأضاف أنه ستفرض عقوبات على مؤسسات مالية أجنبية لها تعاملات مع قطاع التعدين الإيراني.

وتوعد ترمب إيران بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.

وقال الرئيس الأميركي إن العقوبات الجديدة تمثل رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها. – العربية