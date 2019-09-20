ترامب يفرض عقوبات على إيران هي “الأقسى على الإطلاق”

واشنطن- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف النظام المصرفي الإيراني، مؤكدا أنّها “العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما”.

وقال ترامب في تصريح في المكتب البيضاوي: “لقد فرضنا للتو عقوبات على المصرف الوطني الإيراني. هذا الأمر حصل للتو” مشيراً إلى أنّ هذه العقوبات فرضت ردّاً على الهجمات التي استهدفت السبت الفائت منشآت نفطية في السعودية وحمّلت واشنطن مسؤوليتها لطهران التي نفت أي ضلوع لها بذلك. (أ ف ب)