آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

ترامب يفرض عقوبات على خامنئي

منذ 15 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

واشنطن– وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عقوبات مشددة على إيران تستهدف خصوصا مرشد النظام علي خامنئي.

وجاءت العقوبات بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز قبل أيام.

وقال ترامب لدى توقيعه الأمر التنفيذي إن العقوبات المشددة تستهدف مرشد النظام الإيراني علي خامنئي، وإن بلاده تريد وقف رعاية إيران للإرهاب.

وأوضح ترامب أن الحزمة الجديدة من العقوبات كانت ستفرض على إيران بغض النظر عن إسقاط الطائرة الأميركية.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، لكنه في ذات الوقت قال إن بلاده لا تسعى للحرب. – سكاي نيوز

مقالات ذات صلة

ايران تنفي تكبد أي أضرار نتيجة هجمات إلكترونية

منذ 8 ساعات
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.-(أ ف ب)

بومبيو يصل إلى السعودية لبحث التوتر مع إيران

منذ 9 ساعات

الجبير: أي شيء يقبل به الفلسطينيون سيقبله أي أحد آخر

منذ 11 ساعة

قتيل و7 جرحى في هجوم للمتمردين اليمنيين على مطار أبها السعودي

منذ 21 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock