ترامب يقول إنه تحدث مع رئيس الصين عن فيروس كورونا

بكين- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه تحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ وناقشا ”بتفصيل كبير“ وباء فيروس كورونا الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 24 ألف شخص على مستوى العالم.

وذكر ترامب على تويتر ”لقد مرت الصين بالكثير وأصبحت على دراية كبيرة بالفيروس… نحن نعمل معا بشكل وثيق“.

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020