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ترامب يقول إنه تحدث مع رئيس الصين عن فيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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بكين- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه تحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ وناقشا ”بتفصيل كبير“ وباء فيروس كورونا الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 24 ألف شخص على مستوى العالم.

وذكر ترامب على تويتر ”لقد مرت الصين بالكثير وأصبحت على دراية كبيرة بالفيروس… نحن نعمل معا بشكل وثيق“.

كما أفاد التليفزيون الصيني الرسمي يوم الجمعة أن الرئيسين تحدثا عبر الهاتف لكنه لم يكشف عن تفاصيل المكالمة.(رويترز)

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