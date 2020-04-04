العرب والعالم

ترامب يقيل مسؤولا لعب دورا في اتهامه بقضية العزل

منذ 41 دقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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واشنطن – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الجمعة، أنه أقال مسؤولاً في الاستخبارات لعب دوراً أساسياً في الشكوى التي أدت إلى اتهامه في مجلس النواب.
وكتب ترامب في رسالة إلى لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، أنه فقد الثقة في المفتش العام لأجهزة الاستخبارات مايكل أتكينسون.
وكان أتكينسون أشرف على إعداد شكوى المبلّغ المجهول الذي أكد أن ترامب حاول في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحقيق مكاسب سياسية شخصية في مخالفة للقانون الأميركي، ثم قام بتسليم الشكوى في آب 2019.–(بترا)

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