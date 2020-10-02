ترامب يلغي مهرجانا انتخابيا في فلوريدا إثر إصابته بفيروس كورونا

واشنطن – ألغى الرئيس الاميركي دونالد ترامب مهرجانا انتخابيا في فلوريدا من برنامجه الجمعة بعدما ثبتت إصابته بوباء كوفيد-19.

وكان من المقرر أن يقيم ترامب تجمعا ضمن حملته الانتخابية في مطار سانفورد في فلوريدا مساء الجمعة، لكن جدوله المحدّث يقتصر على مكالمة هاتفية خلال منتصف النهار حول “دعم المسنين في مواجهة كوفيد-19”.

وأعلن ترامب الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة “إيجابية”.

وكتب ترامب على “تويتر” ثبتت إصابتنا أنا وميلانيا بـ COVID-19. سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. سنتجاوز هذا معًا!”

كما أعلن طبيب البيت الأبيض أن ترامب سيواصل أداء “واجباته دون انقطاع” أثناء الحجر الصحي.

وأعلن ترامب عن إلغائه مهرجانا انتخابيا في فلوريدا الجمعة إثر إصابته بكوفيد-19، بحسب البيت الأبيض.

وكان ترامب اكد عبر فوكس نيوز، أن نتائج اختبار كوفيد-19 لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت ايجابية، وقال “أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟”.

كانت هيكس على متن طائرة الرئاسة اير فورس وان مع الرئيس الأميركي عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء، للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن. كما سافرت معه الأربعاء، عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.

وقال ترامب “إنها تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية”، مشيرا الى انه يقضي “وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الاولى”.

وانضمت هيكس إلى فريق حملة قطب العقارات في أوائل عام 2016، وهي جزء من الدائرة المقربة من الرئيس.أ ف ب