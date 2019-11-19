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ترامب يهدد الصين برسوم جمركية “أكبر”

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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واشنطن- هدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الصين الثلاثاء بفرض مزيد من الرسوم الجمركية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري معها.
وقال للصحافيين في البيت الأبيض “إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الصين، فسأزيد التعريفات”.
وصدرت آخر تعليقات ترامب في وقت تراقب فيه الأسواق من كثب مؤشرات التقدم في محاولة الدولتين العظميين الاقتصاديين التوصل إلى اتفاق جزئي يسمى “المرحلة الأولى”.
ويقول مشككون إن الاتفاق الجزئي يبقى وقفا على قرار ترامب التراجع عن التعريفات الحالية، لكن تصريحاته الأخيرة حول زيادة الرسوم تثير شكوكا حيال ذلك. (أ ف ب)

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