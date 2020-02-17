ترامب يهدد بإجراء غير مسبوق ضد دول حليفة تتعامل مع هواوي

واشنطن- كشف السفير الأميركي لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل الأحد أن الرئيس دونالد ترامب هدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الحليفة التي تتعامل مع شركة الاتصالات الصينية هواوي.

وتضغط واشنطن على حلفائها لوقف تعاونها مه عملاق الاتصالات الصيني هواوي لتركيب شبكات اتصالات الجيل الخامس الفائقة السرعة.

وقال غرينيل إن الرئيس ترامب “كلّفني توضيح أن أي دولة تختار مورّدا غير موثوق لشبكات الجيل الخامس ستجازف بتعريض قدراتنا على تبادل المعلومات الاستخباراتية معها للخطر، وكذلك المعلومات على أعلى المستويات”.

وأضاف أن الرئيس اتصل به الأحد من الطائرة الرئاسية وطلب منه ايصال هذه الرسالة.

وكان حلفاء رئيسيون للولايات المتحدة في أوروبا، وعلى الأخص بريطانيا وفرنسا، أعلنوا بأنهم لن يوقفوا تعاونهم مع هواوي لبناء شبكات الجيل الخامس ولكنهم سيفرضون قيودا عليها.

وعلى الرغم من أن رد الولايات المتحدة العلني كان متحفظا، الا ان تقارير إعلامية نقلت أن ترامب غاضب جدا من لندن.

وصرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ السبت أن هواوي هي “حصان طروادة للمخابرات الصينية”.

وتنفي شركة الاتصالات الصينية بشدة المزاعم الأميركية عن علاقتها بالحكومة الصينية، وتعتبر هذا التعامل معها من قبل واشنطن بأنه “تنمر اقتصادي”.

ووجهت محكمة أميركية الجمعة لشركة هواوي المزيد من التهم الجنائية المتعلقة بسرقة ملكية فكرية، ما يضيف الى المزاعم السابقة بأن الشركة سرقت أسرارا تجارية من شركة “تي موبايل” الاميركية للاتصالات.-(أ ف ب)