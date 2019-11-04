ترامب يهدد بحجب مساعدات الطوارئ عن كاليفورنيا التي تشهد حرائق

واشنطن– هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً بحجب المساعدات الفدرالية عن كاليفورنيا بعدما انتقد حاكمها الديموقراطي سياسات الرئيس البيئية.

وخلال الأسبوعين الماضيين اجتاحت الحرائق نحو 40 الف هكتار من أراضي الولاية، وواصل رجال الاطفاء الاحد مكافحة ما أطلق عليه اسم “ماريا فاير” على بعد نحو 60 ميلا شمال غرب لوس انجليس.

وفي تكرار لهجومه على الولاية العام الماضي عندما أدت الحرائق شمال كاليفورنيا إلى مقتل 86 شخصا، القى ترامب باللوم على حاكم الولاية غافن نيوسم وقال إن “اداءه في إدارة الغابات كان سيئا للغاية”.

وكتب على تويتر “في كل عام مع اندلاع الحرائق واحتراق كاليفورنيا، يتكرر الأمر نفسه، وبعد ذلك يأتي الى الحكومة الفدرالية لطلب المساعدة المالية. لن نعطيه المزيد. حسّن اداءك أيها الحاكم”.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع، اشار نيوسم إلى تصريحات ترامب المشككة في التغير المناخي، والغائه الحمايات البيئية.

وقال “نحن نشن حرباً ضد أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ ولايتنا، وترامب يشن هجوما شاملاً ضد علاج” هذه الحرائق.

وشكك الرئيس في مناسبات عدة بدقة الاجماع العلمي على أن النشاطات البشرية تتسبب في التغيرات المناخية، وخصوصا الجفاف الذي أسهم في حرائق كاليفورنيا.

وفي 18 أيلول/سبتمبر، قررت إدارته الغاء سلطة كاليفورنيا في تحديد معاييرها الخاصة بالتلوث الذي تتسبب به السيارات.

وانتقد نيوسم ما وصفه بازدواجية الإدارة الجمهورية في التعامل مع الكوارث.

وقال “الليلة الماضية وافقوا على سبع منح طارئة إضافية في وقت قياسي .. ولكن الغريب أنه (ترامب) يفعل كل ما هو صواب للاستجابة لهذه الكوارث، وكل ما هو خاطئ في معالجة ما يحدث للتسبب بها”.-(أ ف ب)