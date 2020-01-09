ترامب يوقع عقوبات إضافية على إيران

واشنطن – قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس إنه صادق على عقوبات إضافية على إيران، مشيراً في سياق متصل إلى أن لديه شكوكاً في موضوع تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران.

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على إيران إثر إطلاق صواريخ على قواعد تضم جنوداً أميركيين في العراق.

وقال “تم الأمر. شددنا (العقوبات). كانت صارمة جدا، لكنه تم الآن تشديدها إلى حد بعيد” متوعداً بـ”عقوبات إضافية” بدون أن يورد المزيد من التفاصيل.

وبخصوص تحطم الطائرة الأوكرانية قال ترامب في مؤتمر صحافي إن لديه شكوكا حول تحطم طائرة الركاب الأوكرانية بعد إقلاعها من طهران الأربعاء.

وصرح “لدي شكوكي.. كانت تحلق في أجواء صعبة للغاية وكان من الممكن أن يرتكب شخص ما خطأ”، مضيفا “يقول البعض إنه كان (عطلاً) ميكانيكيا. أنا شخصيا لا أعتقد أن هذا أصلاً ممكن”، مضيفا “لدي شعور بأن شيئاً رهيباً حدث ولا بد من التحقيق الفوري”.

ويعتقد مسؤولون أميركيون أن إيران أسقطت بطريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت فجر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية الخميس.

ونقلت مجلة نيوزويك ومحطتا سي بي إس وسي إن إن عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إنهم يزدادون ثقة بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت الطائرة بطريق الخطأ، بناءً على بيانات الأقمار الاصطناعية والرادار والبيانات الإلكترونية. – العربية