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ترامب يوقّع خطة مساعدة اقتصادية جديدة قيمتها نحو 500 مليار دولار

منذ 55 دقيقة
الرئيس الاميركي دونالد ترامب- ا ف ب
الرئيس الاميركي دونالد ترامب- ا ف ب

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واشنطن -وقّع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة خطة مساعدة اقتصادية جديدة تقدّر قيمتها بنحو 500 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد الذي تضرر بشدة جراء القيود المفروضة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد-  كوفيد-19.
وقال اثناء توقيعه النص في المكتب البيضاوي غداة إقراره في الكونغرس، “إنّه خبر جيد للشركات الصغيرة وخبر جيد للعمّال”.( ا ف ب)

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